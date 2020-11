Karoll, el príncipe: el champetúo de Arjona

Allá, en el municipio de Arjona (Bolívar), hay talento hasta pa’ tirar a la tiña (como se dice en la jerga costeña). En esta oportunidad se resalta el trabajo musical del artista Karoll, el príncipe, quien lleva por nombre de pila Karoll David Guerrero Pérez, de 24 años de edad.

Hace dos semanas, este cantante de champeta lanzó su más reciente sencillo ‘El laberinto’, que además de sonar en las diferentes emisoras de Arjona ya se encuentra en Youtube con video oficial, y también se encuentran en las demás plataformas digitales. (Le puede interesar: ‘Olaya Remix’, un himno para los barrios de Cartagena).

Sus canciones

‘El laberinto’ no es el único tema con el que Karoll, el príncipe, ha conquistado a toda su fanaticada. También tiene otras canciones con las que se ha dado a conocer y son: ‘El pelotero’, ‘El albañil’, ‘Batería baja’ y ‘El inquieto’.

Le preguntamos al arjonero por qué sus canciones se titulan bajo ese mismo estilo, por lo que él explicó que “para componer mis canciones me baso en cosas sencillas, como la cotidianidad, el amor y los logros de las personas. Gran ejemplo de ello es ‘El albañil’, canción que asemeja el duro trabajo que representa este oficio, comparado con el amor”, subrayó Karoll.

Por su parte, este artista dice que su música suena, principalmente, en los picós del municipio donde, además, ha grabado varios de sus repertorios musicales. Estos picos son: ‘El pego music’ y ‘El pilo dic’.

“Me siento satisfecho con mi trabajo al cantar en estos picós, pero mi meta es llegar a los de Cartagena para sonar también en la ciudad y demás rincones de la costa”, aseveró el artista.

¿Cómo inició?

Hace aproximandamente 5 años, karoll, el príncipe; se ha dedicado de lleno a la música grabando diferentes sencillos. Pero hace 7 sintió el llamado de las letras y simplemente se dedicaba a componer canciones en sus tiempos libres.

“Un día, un amigo que también pertenece al mundo de la música me dijo que me animara a cantar esas canciones que yo escribía. Él me impulsó diciéndome que tenía buena voz para grabar las canciones, y este es el resultado que ya está dando frutos”, dijo el arjonero.

Karoll, el príncipe, dejó algo en claro cuando habló de sus metas y sueños a largo plazo. Él está completamente seguro que el sueño de tener su propia maxiteca - un picó grande - en Cartagena, se hará realidad.

“He cantado en eventos que se realizan en Arjona, y aunque he grabado algunas canciones en Cartagena, quiero cantar allá para darme a conocer”, fueron las palabras con las que finalizó Karoll.

Si quieres saber más de este artista visita su perfil de Instagram donde aparece como: @karollelprincipe.