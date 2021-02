Katherine Porto responde a quienes la critican por tener celulitis

“Tengo flacidez, celulitis, tetas reales que se caen, no me meto hormonas para que me salgan músculos. No vivo obsesionada con entrenamientos, proteínas, pastillas para quemar grasa y verme como las reinas del Instagram”, dijo.

Aunque en el pasado, la actriz se preocupaba por tener el cuerpo perfecto, como las reinas de belleza, ahora solo se interesa en su salud y amor propio, resaltando sus rutinas de ejercicios y la comida saludable para mantenerse.

Aquí la publicación de Katherine, que fue aplaudida por sus seguidores, pues a sus 44 años luce mejor que nunca.