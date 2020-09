Katia Julio entra a competir por la banda de Bolívar

¿Alguna anécdota particular al momento de inscribirte?

Lo que les puedo contar es que estaba preocupada debido a que decidí ser parte de este proceso muy pocos días antes de que se cerraran las inscripciones. Por el tiempo y por la situación que estamos viviendo respecto a la pandemia, no conté con las herramientas pertinentes para hacerme el estudio fotográfico y filmar el vídeo de manera profesional, por esta razón decidí hacerlo desde mi celular para no perder la oportunidad. Consideraba que no me escogerían por la resolución de las fotos. Sin embargo hoy puedo decir que para Dios no hay impedimentos y que si las oportunidades son para ti, siempre llegarán.

¿Qué sensación te da estar más cerca de tu sueño?

Haber sido seleccionada para el casting presencial de Miss Universo Colombia me llena de mucha alegría y satisfacción, porque para mí significa la prueba de que cada meta o logro que te propones, lo puedes alcanzar con perseverancia y disciplina, sobrepasando cada uno de los obstáculos que la vida te presenta. Doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad y daré lo mejor de mí para representar de la mejor manera a mi departamento en caso de ser escogida como Miss Bolívar en este certamen.

¿Cuál crees que será tu fuerte para clasificar en el casting?

Considero que mi secreto para ganar el título de Miss Bolívar son mis cualidades y mi formación profesional y personal. Me mostraré tal como soy porque pienso que siempre debemos ser auténticos. Además, soy una persona líder, llena de amor, con vocación para servir, educar y contribuir a la construcción de un mundo mejor. A esto se le suma mi participación y experiencia en otros certámenes como lo son el Reinado de la Independencia y el Miss Earth Colombia.

Me considero una mujer bella, con atributos físicos que resaltan a la mujer bolivarense y que nos demuestran que somos un país plurietnico.