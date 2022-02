Keanu Reeves regresa a ‘The Matrix Resurrections’

Siendo fiel a su promesa de estrenar sus principales películas 35 días después de su lanzamiento en las salas de cine, en la plataforma HBO Max se encuentra, desde el pasado 28 de enero, la cuarta entrega de ‘The Matrix Resurrections’. Se trata de una de las sagas más importantes de la cinematografía de los últimos tiempos, a cargo de la visionaria directora Lana Wachowski.

Una innovadora franquicia que redefinió todo un género cinematográfico, y que, para The Matrix Resurrections reune a las estrellas originales, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, interpretando a los icónicos personajes que hicieron famosos: Neo y Trinity.

Es el regreso a un mundo con dos realidades: una, la vida cotidiana; la otra, lo que hay detrás de ella. Para descubrir si su realidad es una construcción física o mental, para realmente conocerse a sí mismo, el Sr. Anderson (Keanu) deberá optar por seguir al conejo blanco una vez más.

Reeves repite el doble papel de Thomas Anderson / Neo, el hombre que fue rescatado de la Matrix para convertirse en el salvador de la humanidad y que una vez más tendrá que elegir qué camino seguir, quien en el momento del estreno de la película en la cartelera de salas de cine, habló sobre su regreso a Matrix.

¿Cuál fue su reacción cuando Lana Wachowski lo invitó a regresar a Matrix en esta cuarta entrega?

Fue un momento emocionante. Por años se habían escuchado rumores de una nueva entrega, pero solo hasta que Lana me habló del proyecto, supe que sería una realidad.

¿Cómo se sintió volver a ponerse en el lugar del Sr. Anderson?

Fue agradable, me ajusté y me sentí bastante cómodo. El personaje tiene un sentido de cuestionamiento y también tiene experiencia y conocimiento. Entonces, con eso, hay momentos en la película en los que se pregunta: ‘¿Vale la pena o qué sucedió realmente o qué significa?”’.

Creo que esos son la memoria, la ficción, la realidad, la verdad, la perspectiva, los sistemas, el control, las perspectivas personales... Esa especie de caleidoscopio que atraviesa el personaje y que tiene la película con sus referencias, sus huevos de Pascua, su pasado, su presente, su vivir. Personajes de momentos que hablan sobre el pasado, pero que tal vez se inspiran en el pasado, que han tomado ciertas decisiones a las que se enfrentan: ‘¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo?’. No solo para los humanos, sino también para la inteligencia artificial, otro tipo de seres sintientes.

Lana, tanto como escritora como como directora es brillante. ¿Cuál fue su experiencia trabajando con ella ahora, años después, habiéndolo hecho hace cerca de 20 años?

Sí, desde finales de los años noventa y luego en el arranque del tercer milenio, me reencontré en ‘Resurrections’ y ya es una relación familiar, sabemos lo que queremos y lo que podemos dar en cada proyecto.

Pero el tiempo pasa, cada quien evoluciona de manera diferente, por lo que me encontré también con una Lana con unos intereses distintos como cineasta, viendo las cosas de manera objetiva en los monitores, la veía de pie junto al operador de la cámara para guiarlo a través de las tomas. Es una forma diferente de trabajar, y es un cambio fundamental y lo hizo muy emocionante. No es que la otra manera no sea emocionante, pero es diferente.

¿Y cómo fue su reencuentro con Carrie-Anne Moss, quien regresó como su socia en esta película y volvieron a trabajar juntos?

Es muy especial, un placer trabajar con Carrie-Anne y asociarnos. Volvernos de nuevo ese elemento único, pero con la dualidad de los personajes que hacen que vivan un amor único. Es un placer interpretar la conexión que tienen Thomas Anderson y Trinity, y ella es una artista excepcional, un alma justa. Fue un placer trabajar juntos de nuevo.

¿Cuando recibió el guión, qué pensó sobre esta nueva entrega?

Pensé que era un guión hermoso, una hermosa historia de amor, que estaba muy actualizado y era una medicina importante para lo que hemos vivido y estamos viviendo. Así como siento que The Matrix, Reloaded y Revolutions tenían un cuento con moraleja y mensajes inspiradores, creo que Resurrections abrazó y habló sobre el lugar donde estamos hoy y, con suerte, será igualmente inspirador.

¿Cómo siente la narrativa que Lana propone en esta nueva entrega?

Pensé que era interesante, en términos de estructura cinematográfica y estructura narrativa, cómo Lana lidia con el pasado y el presente, no solo para los personajes de la película, sino también para la audiencia que la veía. Su uso de flashbacks es enriquecedor, al igual que algunas de sus elecciones editoriales y la forma en que incluye a la audiencia y les permite estar conectados con el viaje actual del personaje.

Una nueva entrega con muchos nuevos talentos, como Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff...

Fue realmente genial trabajar con artistas que tenían tanto afecto y entusiasmo por el proyecto. Luego, trabajar y experimentar todo su extraordinario y talentoso compromiso. Es un verdadero placer.

A la hora de grabar, ¿Qué tan diferente fue el trabajo con respecto a las tres películas anteriores?

La formación fue probablemente muy similar a la formación que había tenido anteriormente en las películas anteriores. Trabajamos con Scott Rogers, quien diseñó la arquitectura para las escenas de riesgo, con quien trabajé anteriormente, en quien tengo total confianza. Pensé que era genial que Lana quisiera que estos personajes saltaran de un edificio y no lo hicieran en un entorno generado por computadora. Nos dio la oportunidad de hacer algo y tener una experiencia que nunca hemos tenido en nuestras vidas.

¿Qué espera que experimenten las audiencias cuando vean la película?

Que estén inspirados, que la encuentren interesante e inspiradora, que se lo pasen bien, se rían y lloren, que tengan un buen sustento, un buen alimento para el pensamiento y que se diviertan maravillosamente con la experiencia de ver la película.