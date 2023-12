Keith Richards cumple 80 años lejos de los malos hábitos

Nacido en Kent (Inglaterra) el 18 de diciembre de 1943, el curtido guitarrista, compositor y productor es ya toda una leyenda en vida por haber fundado la icónica formación británica de rock, junto con Brian Jones y el citado Jagger, con quien siempre mantuvo una relación compleja.

Sus desavenencias, llevadas al límite en varios momentos, han estado a punto en varias ocasiones de disolver el grupo, como en 1986, cuando una disputa entre los dos - en plenos preparativos del álbum 'Dirty Work'- hizo presagiar el final de los Stones.

En una entrevista reciente al diario británico ‘Daily Telegraph’, el artista aseguraba que no tenía “ningún problema” en adentrarse en esa nueva década: “Sigo caminando, sigo hablando y envejecer me parece un proceso fascinante”.

Casado desde hace 40 años con la exmodelo Patti Hansen -a quien conoció en el mítico club Studio 54-, y abuelo de múltiples nietos, Richards se ha lanzado de lleno a un estilo de vida “limpio”, alejado de vicios y altercados.

"En 2019 dejé el tabaco, y no lo he tocado desde entonces. Dejé la heroína en 1978, dejé la cocaína en 2006. Aún me gusta tomarme una copa ocasionalmente porque no me voy a ir pronto al cielo, pero aparte de eso, intento disfrutar con una vida sana. Una experiencia única para mí", explicaba al periódico.

Voraz lector, apasionado de la historia, ingenioso, elocuente, y celoso de su vida privada, hace medio siglo la revista musical NME lo nombraba “el ser humano más elegantemente machacado del mundo”.

Los años tampoco le han hecho descuidar su reconocible imagen, entre lo estrafalario y lo ‘cool’, con su inconfundible pañuelo anudado a la cabeza. Un ‘look’ estudiadamente desaliñado que, al parecer, inspiró al actor norteamericano Johnny Depp para encarnar al capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe.