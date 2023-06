Kenia Os explora la música de sus raíces y conecta con México

Nació en Colombia, mientras estaba de vacaciones, revela Kenia Os sobre “Más te va a doler”, un tema que la reconecta con la música mexicana con la que creció y que ya estaba dando de qué hablar desde antes de su salida.

Fue hace un mes, mediante un Ig Live que Kenia dio a conocer una parte de la canción. De inmediato los millones de fans de la cantante y compositora se enamoraron del tema y no dejaban de pedirle que la lanzara.

“¡No me lo esperaba!”, cuenta Kenia “Cuando la compartí sólo era una idea. Me daba nervios porque era mi primera canción de música mexicana, pero vi que le gustó tanto a los keninis que quise hacerles un regalo por todo lo que ha estado ocurriendo gracias a su apoyo. Entonces me di un buen rato para ir al estudio y trabajarla junto a Saibú y Sofía Thompson”.