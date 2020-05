Kevin Flórez y sus hermanos le rinden homenaje a su papá

Este viernes se convirtió en un día especial para la familia Flórez, en especial para los Kevin, Cindy, Keyner y Kingston, quienes decidieron unir sus talentos y dedicarle una canción a ese hombre que lo ha dado todo por ellos. “Orgulloso de ser tu hijo, eres mi guía, mi amigo. Siempre has luchado conmigo desde el principio. Eres el padre perfecto, en ti no encuentro yo un defecto”, se escucha a Kevin en la estrofa que dedica a su padre, en el tema llamado ‘Farra’ por los hermanos Flórez.

“Esto no tiene palabras”

Es la primera frase que pronuncia, ‘Farra’, al preguntarle qué ha significado para él este homenaje en vida que le han hecho sus amados hijos. “Se queda uno corto al saber que mi familia me quiere demasiado. Siempre hemos sido muy unidos pero no te niego que con esto de la pandemia, la convivencia ha sido mayor y parece que nos ha unido muchísimo más. Es una bendición”, asegura el lider de los Flórez, que aunque para muchos sea distinto, para él el aislamiento social ha sido de gran bendición para su familia porque le ha permitido incluso “construirle una ciudad de hierro a sus nietos”, “ellos me ven como su héroe”, dice con alegría.

‘Farra’ no oculta su emoción con este tributo de sus hijos y asegura que en varias ocasiones, escuchar la letra de la canción, le ha sacado lágrimas de los ojos. “Estoy emocionado y orgulloso. No puedo aguantar las lágrimas cuando escucho la letra. Cada uno buscó las palabras. Me siento contento. No quiero que se cumpla lo que voy a decir pero ‘ya puedo morir feliz’”, finaliza.