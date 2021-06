Koffee El Kafetero y Papoman hablan del video de James y su hija

Todo fue una sorpresa

El momento de James bailando con su hija captado por Daniela Ospina le dio la vuelta a las redes sociales, es así como familiares y seguidores tanto de Koffee como de Papoman fueron los encargados de hacerles llegar las imágenes. “Supe al ver todos los seguidores nos enviaban la publicación de Daniela Ospina que subió para celebrar el Día del padre de James rodriguez con su bella hija Salomé”, comenta el intérprete de ‘La monita retrechera’. Por su parte Koffee, fue “por un tío que me envío un link y decía ‘James bailando Champeta con su hija’. Quise ver qué champeta bailaba y me llevé la sorpresa de que era la mía. Me sorprendí tanto que hasta creí que era un montaje y lo repetí como 20 veces, luego vi que era real”, comenta entre risas.

Para ambos, el hecho de ver a un grande del fútbol gozar de nuestro género, ha sido una agradable sorpresa. “Para la champeta significa demasiado porque lo que queremos es que sea escuchada en todo el mundo y se genere el real movimiento de nuestro género. Lo que vimos en estas historias más allá de quién la canta, es el ritmo , un género hermoso llamado champeta que puede ser disfrutado por niños, jóvenes y adultos en cualquier nivel, es lo que más nos debe hacer feliz a todos los que vivimos de la champeta y la amamos, que día a día todo el mundo no sólo va conociéndola sino que también la disfruta”, asegura Papo.

“Estos 15 segundos de video representan la lucha de todo un género musical bastante subestimado y con muchas ganas de ser reconocido mundialmente. Sé que seguramente así como a mi o a Papoman, también a todos mis colegas les da moral y es una prueba de que si se puede al ritmo de champeta, llegar a otros públicos”, finalizó Koffee.

