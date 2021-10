¡Kourtney Kardashian se comprometió!

Kardashian publicó dos fotos de la propuesta en Instagram con la leyenda “para siempre”. Un representante de la estrella de los realities y empresaria confirmó el domingo que la pareja está comprometida. No se proporcionaron más detalles de momento. Lea aquí: Reality de Las Kardashians llega a su recta final

La revista People y el sitio web de farándula TMZ informaron que Barker organizó la propuesta en una playa en Montecito, California, cerca de Santa Bárbara.

Este será el primer matrimonio de Kardashian, quien tiene tres hijos con su exnovio Scott Disick, y el tercero de Barker.

La pareja ha estado saliendo por varios meses, mostrando su afecto mutuo en eventos públicos, así como en la cuenta de Instagram de Kardashian.

Sobre Travis

Travis Barker es un baterista de punk rock estadounidense, actualmente miembro de blink-182 y The Transplants. También fue miembro de grupos como Feeble, The Suicide Machines, The Aquabats, Box Car Racer, Expensive Taste y +44. Empezó a tocar la batería a la edad de 5 años y estudió música con un profesor de Jazz.