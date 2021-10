Kymani Flórez recibe disco de platino por su sencillo ‘Mi bici’

‘’La verdad no alcanzo a medir la felicidad que siento por dentro, no pensé que esto me pasara siempre vi esto en mis artistas preferidos de talla mundial, y que me esté pasando a mí no tiene precio, le doy muchas gracias a Dios, a mi padres, a todas mi familia y a mi equipo de trabajo, porque sin ellos y sin mis fans nada hubiese sido posible’’, dijo Kymani.

Además, le concede agradecimientos especiales a su abuelo Farra, María Eugenia, sus tíos Keyner, Kingston, Kevin Flórez, su tío Fito, su mánager ‘’Raiby’’, Gobal Capture, su jefe de prensa Grey Henry, Farra Rap Records y la disquera musical Vibras Music.

Actualmente Kymani está trabajando en sus próximos lanzamientos, para el mes de diciembre tendrá el estreno oficial de su sencillo ‘’Prendia’’ junto a ‘El Chunky’, un niño artista de Islas Canarias. Para enero del 2022 podrán disfrutar del remix de ‘’MI BICI’’ con ‘Steven R’ artista de Connecticut, Estados Unidos y ‘La Baby’ de República Dominicana.