Kymani Flórez y Mimiv lanzan el remix de ‘Silly Ways’

Miah Velásquez, conocida en la industria musical como 'MimiV, es una niña de 11 años oriunda de Queens, Nueva York, de padres colombianos. A los 3 años, esta pequeña artista mostraba sus mejores movimientos en el baile, en aquel entonces entrenaba ballet, jazz e incluso hip-hop, de hecho es el ritmo que siempre le ha apasionado y en el cual ha logrado destacarse.

A su corta edad, MimiV ha tenido la oportunidad de modelar en varias pasarelas durante el New York Fashion Week para grandes diseñadoras como Sherry Hills y Nancy Vuu. También filmo su primera película de cine a los 7 años llamada First Reformed al lado de Ethan Hawke, Amanda Seyfried y Cedric The Entertainer.

Su debut como cantante fue a sus 10 años, desde entonces ha seguido grabando y trabajando con el artista urbano infantil más reconocido de Cartagena, Kymani Flórez, con quien actualmente realizó su más reciente colaboración del remix de su nuevo sencillo “Silly Ways”.