La actriz colombiana que han rechazado en televisión por “frentona”

Pese a esto, Angélica asegura que los actores deben estar preparados para que los juzguen, pues entiende que para cada personaje piden características distintas, sin embargo, ha tenido que afrontar que le digan: “No la escojan porque es muy frentona” o “porque es muy bajita”.

“Es normal. Hay toda una invitación a no expresarnos sobre el cuerpo de los demás, pero para los actores es muy difícil porque cuando vas a hacer un ‘casting’ hay un físico que están requiriendo, entonces es muy difícil que esas cosas no pasen. Pero sí, a veces no deja de doler o ser incomodo”, concluyó.

Cabe recordar que hace poco la actriz, recordada por su participación en producciones como ‘Paraíso travel’ y ‘Las muñecas de la mafia’, compartió una foto con sus dos hijas, expresando el profundo amor que siente por las dos menores, agradeció la existencia de las dos, y habló de lo importante que ha sido la faceta de mamá en su vida.