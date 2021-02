La actriz mexicana que desenterró a su esposo para acostarse con él

Todo un revuelo en redes generó las declaraciones de Lyn May, una famosa actriz mexicana que confesó que desenterró a uno de sus esposo para acostarse con él.

La información fue revelada a través del programa ‘El minuto que cambió mi destino’, para el cual la actriz dio una entrevista en la que confesó que fue muy duro superar el fallecimiento de su esposo, el restaurantero Antonio Chi, en 2008, con quien estuvo durante 25 años, por lo que siempre quiso tenerlo cerca, incluso después de muerto.

“Lo tenía siempre ahí en mi cama, no lo quería dejar ir”, dijo.

Agregó que desenterró a su esposo, se acostaba con él y lo mantenía siempre en su cama, por lo que tuvo fuertes y constantes discusiones con su madre, quien le pedía que lo dejara descansar en paz.

“En las noches mi madre me decía: ‘hija, déjalo descansar, déjalo que se vaya’, yo decía no, no lo voy a dejar ir, hasta que un día mi mamá me convenció”, aseguró.

Además, manifestó que Chi fue muy importante en su vida, pues fue el único hombre con el que se casó por la iglesia y se porto a la altura, por lo que no soportaba la idea de dejarlo ir.

Pese a su confesión, la actriz no dejó claro si ya pudo dejar ir en paz a su esposo.

No es la primera vez que esta famosa genera polémicas en redes, pues su vida amorosa y sexual siempre ha estado en boca de todos.

Cabe mencionar que ha tenido romances con el actor Manuel Gómez Valdés Castillo, conocido como ‘El Loco Valdés’, el cineasta Guillermo Calderón, con quien también estuvo casada, y el cantante Manolo Muñoz.