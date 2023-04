La actriz Zoe Saldaña le dice adiós a ‘Los Guardianes de la Galaxia’

La actriz estadounidense Zoe Saldaña, destacada por su papel protagónico en la cinta de ciencia ficción y acción ‘Avatar’ anunció que su próxima participación interpretando al personaje de Gamora en la película ‘Los Guardianes de la Galaxia’ será su última aparición con ese personaje.

Existen rumores que afirman que la nueva entrega de la famosa serie de Marvel, será la última para otros actores.

Según el sitio web que cubre noticias de cultura pop como Marvel, Star Wars, Game of Thrones, Celeb News Wiki Of Nerds, “Dave Bautista, quien interpreta a Drax, también ha anunciado su retiro del MCU después de Guardianes 3. (Le puede interesar: Los estrenos de Marvel que llegarán al cine y a Disney Plus próximamente)