“La ayudó a levantarse”: Karol G aclara su vínculo con Pablo Escobar

Recientemente, se convirtió en tendencia por manifestar su disgusto e inconformidad con la portada de una revista por los retoques y ediciones que hicieron en su rostro y en su cuerpo. Una vez expresó su descontento, seguidores y también importantes figuras públicas aprovecharon para alzar la voz y enviar su apoyo a la cantante.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo en su cuenta oficial de Instagram. (Le puede interesar: ¡Confirmado! Sebastián Yatra estará en los Premios Platino)