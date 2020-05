La ‘Caribetón 2020’ busca apoyar a la logística de los eventos

Pensando en todos

“Fue creado por ciertos organizadores de eventos, periodistas, compañeros que nos dimos a la tarea de que la gente de logística, los que cuidan los baños, cantineros, los que cuidan las motos, los porteros, la gente que carga las cajas de los picós, los Dj de los picós. Esa gente no devenga sueldo, solo en los eventos. Trabajan en lo informal que si no hay eventos ni bailes, no comen. Muchos venían donde nosotros para que los ayudáramos”, manifiesta David Borrás, organizador de eventos y que en esta ocasión se reinventa y propone una ‘Caribetón’ para recaudar no solo dinero, sino también alimentos no perecederos para todas esas familias que no atraviesan un buen momento.

Pero y ¿en qué consiste la Caribetón?: “En la página de Faceebook ‘Caribetón 2020’ vamos a hacer una transmisión con todos los Dj de jíbaros, africanos, dancehall champeta, va a haber todos los ritmos porque la ayuda es para todos. También estará al aire en la emisora Colectiva”, asegura Borrás.

La entretenida programación será el 9 de mayo y se iniciará de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con posibilidad de extenderse dependiendo de la colaboración de todos los cartageneros.