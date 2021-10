La confesión de Epa Colombia a Lina Tejeiro: tuvieron un encuentro

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, aprovechó las redes sociales para publicar en sus historias de Instagram lo mucho que admira a la actriz Lina Tejeiro, a quien invitó a que pasara a visitar su empresa y también confesó que le gustaba. (Lea aquí: Epa Colombia se impone con un nuevo emprendimiento).

La bogotana dijo en esa red social que siempre quiso ser vecina de Tejeiro. Lo más curioso de todo es que minutos después esas publicaciones fueron eliminadas.

“Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mi me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana (su novia)”, dijo la empresaria.