La confesión de Lina Tejeiro: el olor desagradable de una parte de su cuerpo

Según contó Lina, le tocó quitarse los 13 aretes que tiene en sus orejas para las fotos y tanto ella como su cuñada, empezaron a sentir un fétido olor que salía de las perforaciones. Lea también: El famoso con el que estuvo Lina Tejeiro en la Feria de Cali: ¿nuevo amor?

“Yo no sé a ustedes, pero a mí los aretes me huelen a c**o. Uy no, me los quité y mi cuñada dizque ‘Uish, pero hasta aquí huele’. Mucha gente me está diciendo: tan bonita y todo pero esas orejas le huelen a c**o”, dijo la actriz de manera jocosa.