La contundente respuesta de Carolina Cruz a un seguidor

En la dinámica también le hicieron preguntas sobre la salud del su niño y las secuelas que podía dejar el tratamiento que está llevando el menor, a lo que ella respondió: “a mi bebé no le quedó ninguna afectación; lo único, es que se volvió más consentido”, aseguró la modelo sin dar más detalles, sólo agregó que por recomendaciones médicas debía utilizar gorros. (Le aaquí: Carolina Cruz reveló otro duro momento que pasó con Salvador).

Por otra parte, Carolina Cruz dijo a sus seguidores que no crean todo lo que ven o escuchan sobre ella, pues muchas cosas suelen ser mentiras, también añadió que no le molesta que hablen de su vida con Lincoln Palomeque, es padre de sus hijos, pero que casarse no está entre sus planes. Además, aclaró que no quiere ir vivir a Estados Unidos, pero viajará hacia allá para festejar con su familia Año Nuevo y Navidad.