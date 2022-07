La contundente respuesta de Luisa Fernanda W a fan que la acusa de floja

La reconocida influencer y empresaria Luisa Fernanda W no deja de ser el blanco de críticas, pues recientemente publicó un video en sus redes en el que recibió varios mensajes negativos a por su atuendo.

Sus fanáticos la apoyaron comentando: “Si me visto así no termino, porque no dejaría de mirarme al espejo”, “Me siento identificada. Aunque sea para hacer aseo, siempre linda y arreglada, ¿por qué no?”; “Luisa, esa pancita está hermosa”, “Me encanta”.

Mientras tanto, sus detractores le dejaban algunas críticas en su publicación: “Qué vieja tan boleta”, “A veces se pasa de vulgar”; “Por Dios, si tiene empleadas, ¿ustedes creen que va a barrer? Ni el pañal cambiará”, “Si, claro. Usted va a barrer”. Fue a este comentario que la paisa se descargó y dejó claro su punto de vista ante estas acusaciones. Lea también: Luisa Fernanda W lanza su propia marca de maquillaje

“Para que veas que sí. ¡Soy súper ordenada con todo y quienes me conocen son testigos de que barro, trapeo y lavo! Entonces, no hable por hablar. Igual, si no lo hiciera, eso tampoco es problema de nadie. Saludos”, fue la dura respuesta de Luisa Fernanda hacia este usuario.

Luego del incidente, la paisa se ha mostrado tranquila en sus historias de Instagram, al parecer, no pasó a mayores.