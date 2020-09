La diversidad será protagonista en Miss Universe Colombia

Y agregó: “las anécdotas más importantes de mi vida las he tenido en los concursos de belleza, ya que allí he tenido las mejores experiencias de mi vida. Estudié toda mi universidad becada gracias a los concursos de belleza, y la educación para mí ha sido fundamental en mi desarrollo como persona y futura profesional. Quiero llevar a todos los rincones del universo mi mensaje desde la conciencia, el amor y la unidad de vida”.

Hillse Barrios. // (Colprensa-Miss Universe Colombia).

Y continuó: “En 2002 nos mudamos a una vereda donde el conflicto armado lo viví de manera directa. Prácticamente pedir permiso para trabajar o para vivir acá. Un grupo al margen de la ley tenía el control casi de nuestras vidas. Aparecían de la nada personas muertas, travesaba cosas que no me explicaba y eso me generó mucha impotencia. La vida de mis padres estuvo en peligro, mi mamá llegó a decir que si los mataban a ella y a mi papá que nos mataran a todos de una vez para no dejar huérfanos a sus hijos. De eso aprendí a disfrutar cada instante de mi vida, que hay cosas que uno no puede controlar”.

A sus 23 años, Luisa Ardila, los perjuicios del bullying en la adolescencia y cómo crear una conciencia del amor propio. Ese es parte del mensaje de quien quiere ser la representante del Caquetá.

“¡No hay nada más poderoso que el amor propio! mi adolescencia estuvo marcada por ser la atípica niña alta que sobresalía en las filas de las aulas de clase, cuyo aspecto físico no agradaba a los ojos de los demás. Con los años aprendí que cada burla, mala palabra o rechazo fortalecieron mi personalidad y me hicieron amarme tal cual soy. Me enseñaron que lo que para otros es anormal o defectuoso, para mí es fortaleza, es lo que me hace sobresalir ante los demás. Que las piernas largas estilizan mi figura y me han permitido disfrutar el honor de caminar sobre una pasarela siendo auténtica y atrayendo la atención de un sin fin de personas”.