La dolorosa confesión de ‘La Chilindrina’ tras la muerte de su esposo

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar el papel de ‘La Chilindrina’ en la popular serie ‘El Chavo del Ocho’ no ocultó el gran sentimiento de tristeza que le ocasionó la partida de su esposo, Gabriel Fernández Carrasco.

“He pasado muchos días dándole vueltas al asunto pensando en qué podría decir”, declaró la artista, de 68 años de edad, en la que fue su primera y hasta única declaración a los medios.

Con expresión tranquila, aunque con profundo dolor en sus palabras, ‘La Chilindrina’ confesó que no sabe “si quiere seguir viviendo”.

“Hoy mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se me fue, no sé qué más puedo ser y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer, para qué voy a vivir; si quiero seguir viviendo o ya no; si me voy al extranjero o no”, aseveró.

Cabe resaltar que De las Nieves y Fernández convivieron durante 48 años y se conocieron mientras trabajaban en ‘El Chavo del Ocho’, pues él se encargaba de hacer la voz que daba inicio a los capítulos del seriado.

El locutor falleció el pasado domingo, a sus 85 años de edad, luego de estar varios días internado en un hospital producto de una neumonía.

Actores de la serie como Edgar Vivar (el ‘Señor Barriga’) y Carlos Villagrán (’Quico’) y Florinda Meza (’Doña Florinda’) le expresaron a María Antonieta sus sentidas condolencias.

En el caso de Vivar, compartía también una gran amistad con el locutor desde años antes de grabar la popular comedia.