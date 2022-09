La dura enfermedad contra la que batalla Ana Vargas, periodista de W Radio

Ana Vargas.

A través de un video difundido en Instagram y Twitter, la comunicadora social contó detalles de la dura batalla que, a tan corta edad y con una hija pequeña, ha tenido que enfrentar.

“Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida, pues tengo que compartir esta que, de repente, no es tan buena”, aseguró Ana y agregó que ha sido duro para ella aceptar el diagnóstico.

“Yo creo que cuando a uno lo diagnostican con cáncer pues cuesta, yo todavía me veo en el espejo y a veces yo no entiendo cómo es posible que tenga cáncer, incluso, ahora que tengo cambio de look, todavía a veces me veo en el espejo y digo no lo puedo creer, pero fue lo que me tocó. (...) de repente ahora tu mayor prioridad es tratar de salvar tu vida, contó.