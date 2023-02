La dura experiencia que contó Jorge Rausch cuando trabajaba en Europa

Durante los años 90, Rausch trabajó en un restaurante de alta cocina en Europa, una experiencia que describió como violenta y muy dura. “Una vez mi jefe —hice algo mal, me acuerdo— me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, así comenzó el relato.

Seguido de este mal momento, Jorge salió “todo nervioso” y le contó al chef que lo acompañaba lo que había sucedido. “Yo le dije que si me volvía a pasar, se lo tenía que devolver y me respondió que si lo hacía me echaba”. Lea: ¿Por qué sirven poquito en los restaurantes caros? Jorge Rausch explicó

En otra publicación, Jorge Rausch también explicó que durante esa experiencia ganaba 400 libras al mes y desde la 5:00 de la mañana comenzaba a trabajar. “Agarraba un taxi que me costaba 5 libras y a las 12:00 de la noche me tocaba otro que costaba 7 libras, eran 12 libras al mes”.

Al ver la situación que atravesaba, decidió decirle al chef que no podía seguir trabajando en este lugar, porque “no me daba la plata y entonces me dijo coja una banana y corra”.