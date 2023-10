La esposa de Rigoberto Urán no quería que se grabará la novela de RCN

Para ella no fue sencillo aceptar la propuesta. Prefería mantener su historia muy personal y propia de ellos, por lo tanto, después de un largo análisis de pros y contras, le dio el sí a su esposo.

“Yo no estaba como muy segura porque me parece superteso como que todo el mundo opinando de nuestra vida y además que esto son cosas de realidad y de ficción. Hay muchas personas que no saben que eso tiene su parte de ficción y se creen todo el cuento”, aseguró.

Durango fue enfática en que la producción no solo afectaba la vida de su esposo, sino a todos los que lo rodeaban, por lo que intentó proteger a todos al máximo. Lea aquí: ¿Por qué Rigo no se grabó en Urrao, la tierra natal del ciclista?

“Esa ficción es necesaria porque igual hay muchas cosas que no alcanzamos a recordar cómo pasaron y hay que recrearlas. Me parece delicado ese sentido porque nosotros como marca de ‘Rigo’, él como imagen de muchas cosas, la hemos protegido mucho y nosotros como representantes de más de 300 hogares tenemos que cuidar muy bien su imagen porque de eso depende el trabajo de muchas personas”, señaló.

Al final tomaron la decisión que más paz les daba porque la historia de Rigo se debía contar y hacerla muy bien, sobre todo que demostrara que el ser humano puede cumplir sus sueños cuando trabaja de manera honesta y enfocado en los objetivos.