La famosa actriz colombiana que vivió atentado contra las Torres Gemelas

May 08 - 09:05

Melissa Martínez mostró su nuevo look con una sugestiva foto en redes

Melissa Martínez mostró su nuevo look con una sugestiva foto en redes

May 08 - 09:05

May 08 - 10:24

“Lo que no sabe la gente es que ese avión perdió la nariz. Arrancó y se quedó sin nariz, y luego aterrizamos en no sé dónde, creo que en Nueva Orleans, y luego sí en Bogotá”, contó Castaño. Carolina indicó que en ese momento estaban tan desesperados por salir de Nueva York que no les importó. “Fue impresionante”, manifestó. (Le puede interesar: “Dijeron que había muerto”: impactante relato de integrante de ‘Día a Día’)