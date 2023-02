La famosa actriz que no contratan por “ser demasiado bonita”, ¿quién es?

Parece ser que esto no es del todo cierto, pues en entrevista con el medio ‘Lo sé todo’ reconocida actriz confesó que ha tenido problemas para conseguir trabajo precisamente “por ser bonita”.

Lo que parece ser una declaración poco modesta, en realidad es la cita exacta de lo que le han dicho varios directores a Stephania Duque, quien ha aspirado a diferentes papeles recientemente pero infortunadamente no pasa del casting.

"No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel", aseguró la bogotana.

La actriz mostró su descontento con la entrevista, pues le parece injusto que juzguen al actor por su apariencia y no por su capacidad de interpretación.