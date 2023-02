La famosa modelo que asegura tener video sexual con Cristiano Ronaldo

Pero no todas se pueden dar el lujo de decir que lo lograron, pues pese a ser tan solicitado ha sido reconocido por ser uno de los mejores esposos de la farándula mundial, así lo dejó ver hace poco en la serie de Netflix sobre la vida de su esposa, Georgina Rodríguez, con quien tiene una relación desde el año 2016.

No obstante, recientemente empezó a correr el rumor de que el portugués le habría sido infiel a la madre de sus últimas dos hijas, luego de que una reconocida modelo chilena publicara un trino en Twitter sobre haber mantenido relaciones sexuales con el delantero. Lea también: Cristiano Ronaldo le dio un regalazo de cumpleaños a Georgina Rodríguez

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo, sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con @Cristiano somos infieles? ¡Solo fue sexo y con permiso por mi lado, de él no! El sexo libre también existe”, escribió la ex conejita Playboy Daniella Chávez.