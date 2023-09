La foto que puso fin a los rumores de la separación de la Valdiri y Saruma

“El chisme no da plata”: Yuranis León tras críticas a su hija por sugestivo baile

“El chisme no da plata”: Yuranis León tras críticas a su hija por sugestivo baile

La historia de amor entre Andrea Valdiri, la carismática influencer y Felipe Saruma, ha sido seguida de cerca por sus numerosos seguidores y admiradores desde que confirmaron su romance. Además, la pareja ha compartido a través de las redes sociales los momentos especiales que viven al lado de su familia, demostrando que actualmente es su prioridad.

“No sé Rick algo no está bien, todos pasan por altas y bajas..”, “Ella no necesita mostrar que está o no es solo dejen que viva su vida”, “La gente peleando por personas que ni siquiera saben de su existencia”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. Lea aquí: ¡Qué cambio! La foto de Andrea Valdiri a sus 18 años que es ya es viral

A pesar de las críticas que enfrentan por no publicar de manera frecuente fotos de ambos, la pareja ha demostrado estar enfocada en sus proyectos personales sin dejar de lado su hogar y el compromiso que se hicieron de estar el uno para el otro durante el resto de la vida.