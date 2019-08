La foto sin depilarse con la que Emily Ratajkowski revolucionó las redes

Emily Ratajkowski definitivamente rompió los estereotipos de belleza con una polémica foto.

Este viernes la reconocida modelo revolucionó las redes con una foto donde aparece en ropa interior y mostrando sus axilas sin depilar.

Emily, sin dejar de lado su sensualidad, compartió la foto que hace parte de un book dedicado al articulo sobre ‘La hiperfeminidad’, creado por ella misma para la revista Bazaar.

“‘Brindé a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran y lo más polifacético posible’. Escribí un ensayo para Harper’s Bazaar, de Estados Unidos, sobre la importancia del derecho de las mujeres a elegir (cómo se visten, qué publican, y si deciden afeitarse o no). Sin importar qué influencias hayan moldeado la forma en que se presenta. Hagan lo tuyo, damas, sea lo que sea“, escribió la modelo en la descripción de la publicación.

Agregó que en varias oportunidades lo que ella es le ha facilitado la vida en este mundo heteronormativo, pero también siente que su identidad se ha visto alterada por estos pensamientos machistas.

“Como mujer adulta, sigo sorprendida de cómo en 2019 menospreciamos tanto a las mujeres que les gusta jugar con lo que significa ser sexy. [...] Personalmente, me siento poderosa cuando soy yo misma. A veces, ser yo misma significa usar una mini (falda), a veces una sudadera con una capucha gigante y a veces me siento particularmente fuerte y libre cuando no uso un sostén debajo de una camiseta sin mangas. Solo soy yo, en ese momento“, puntualizó.

Cabe recordar que Emily es una modelo, activista y actriz estadounidense.