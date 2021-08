“La Gorda Fabiola” habla del milagro de la vida

Con un lindo semblante, sonriente y acompañada de su familia, Fabiola Posada, conocida cariñosamente como ‘La gorda Fabiola’ abrió las puertas de su hogar y de su corazón para recibir el homenaje que le hizo la Vicepresidencia de la República y RTVC Sistema de Medios Públicos, al incluirla en la prestigiosa lista de Mujeres Pioneras de Colombia.

Fabiola nació en Santa Marta, pero su carrera comenzó en Bogotá, cuando era muy joven, mientras estudiaba Comunicación Social. En esta época ya empezaba a sentirse algo incómoda con su peso. “Nací en el hospital San Juan de Dios en Santa Marta, gorda y con dos dientes abajo, predestinada a reír y a hacer reír”, comenta entre carcajadas.

Lo que nunca se imaginó es que su peso la llevaría a donde está hoy en día, en un programa que lleva 49 años al aire y, mucho menos, que su ‘esbelta figura’ sería la que la impulsaría a entrar en ese mundo del espectáculo. “Estaba parada en la calle 19 esperando el bus y un productor de Sábados Felices me vio y me preguntó si quería estar en el programa, ya que ese día estaban buscando desesperadamente ‘a una gorda para una escena’”, recuerda Fabiola.

El destino la llevó a ser esa figura carismática -la gorda más querida de Colombia- dentro del programa de humor, entrando cada sábado en los corazones de los colombianos. Esto trajo para ella, fama, reconocimiento y mucho trabajo.

Pero sus años gloriosos se vieron empañados por sus quebrantos de salud. “Trato siempre de ser una mujer feliz, a pesar de vivir momentos muy duros y estar al borde de la muerte. Me concentro en los momentos positivos, pero llegué a un punto en que mis fracasos personales me llevaron a que me apagara”. Sin embargo, todo esto cambió cuando conoció a Nelson Polanía ‘Polilla’, otro de los grandes talentos de Sábados Felices.

“Decidimos luchar contra el mundo y contra los señalamientos, lo que no es fácil. A pesar de todo seguimos juntos y no prestamos atención a las críticas por nuestra relación, ya llevamos 25 años y no nos importa lo que diga la gente”. Y es que fue, precisamente su esposo, quien estuvo junto a ella cuando en el 2014, casi muere tras sufrir cuatro infartos.

Sobre esa dura experiencia, asegura que conoció el cielo pero que tenía que regresar a la tierra pues no había acabado su misión de hacer reír a quienes necesitan olvidarse de sus problemas. Dice que la fe y el amor, la sacaron adelante en esa situación que casi se la lleva de este mundo.

La entrevista completa se puede ver este viernes 27 de agosto, a las 8 de la noche por Canal Institucional, cuando le narra a la periodista Jimena Cortés, como fue el milagro que la devolvió de la muerte, cuando los médicos habían perdido las esperanzas y Polilla ya había dado consentimiento a los médicos para que la desconectaran.