La hazaña de Jared Leto: el primero en escalar, legalmente, el Empire State

“Como muchos de ustedes también saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad”, aseguró el actor, ganador de los premios Óscar. Lea aquí: Hija de Ricardo Arjona actuará en Morbius, el villano de Spider-Man