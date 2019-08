La historia detrás del meme del gato y la mujer gritando

En los últimos días, las redes sociales se han inundado del meme de una mujer que grita y ‘acusa’ de alguna cosa a un gato que está sentado en una mesa, con una notoria expresión de desagrado. Pero, ¿de dónde salió este meme, también conocido como “Me dijiste que...” o simplemente “Dijiste que”?

Se trata de dos imágenes que originalmente no tienen relación alguna. La mujer es Taylor Armstrong, participante de la segunda temporada del reality The Real Housewives of Beverly Hills. En el capítulo 14, la mujer grita y llora desconsolada durante una pelea, mientras su compañera Kyle Richards trata de calmarla. Esta es la curiosa escena: