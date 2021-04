“La iba a arrastrar”, Aida Victoria Merlano contra Marcela García

“Resulta que cuando mi mamá se entrega, Marcela pone un tweet que ya yo no recuerdo pero era básicamente ‘cag**ndose’ en mi madre porque estaba diciendo que esa delincuente no la representaba a ella ni a las mujeres. Yo me molesté porque dije “esta hijuemadre cómo va a hablar de mi mamá, que no la conoce”. Me dio rabia”, contó la mujer en una entrevista para ‘La diva’, personaje de entrevistas encarnado por el actor Omar Vásquez.

“En el momento cuando vi eso dije: “Yo llego ver a esa mona y la agarro por los pelos, y me la prendo, y la arrastro” porque tenía mucha rabia. Estaba esperando el momento de encontrármela para arrastrarla pero no pasó”, agregó.

Pero el tema no quedó ahí, luego cuando Aida Victoria fue llamada por la justicia a declarar, Marcela volvió a escribir en la red social, esta vez directo contra la barranquillera. “Pasa el tiempo y pone unos tweets directamente sobre mí. Era como de que porqué me abrían a mí los micrófonos si yo no tenía nada qué aclarar sobre el caso, que yo no decía nada trascendente y le puse un tweet diciéndole que dejara su descaro. Que si ella se sentía una ciudadana tan ejemplar, que denunciara a las personas que estaban enterados del tema de la compra de votos en Barranquilla, que seguramente eran los papás de las amigas de ella porque todo el mundo sabe que la gente del clan de ella son súper corruptos. Le dije que era una tibia y una morronga.

Entonces dijo que cuando yo le hablara con decencia, ella iba a responder pero como yo no soy decente y una arrabalera, asumo que no me va a responder”, manifestó Aida.

Merlano aseguró en el mismo espacio que “antes que ella hablara de mi mamá, me encantaba su contenido, ella es muy chispa. No tengo nada en contra de su personalidad pero como se metió con mi mamá y yo soy una ardida, entonces me dieron ganas de mechonearla”.