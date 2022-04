‘La Jesuu’ habría sido víctima de maltrato y robo por parte de su exnovio

“Miren cómo me volvió la camisa este tipo, miren. Vea cómo me volvió la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó. No, suélteme, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy” dice la influencer en el video, mientras él intenta agarrarla para que ella no siga grabando.

El video fue eliminado, sin embargo, varios portales lograron guardarlo y compartirlo a los seguidores de la influencer.

Ante esta polémica, los usuarios expresaron su apoyo a la empresaria, pero hubo algunos que desmintieron lo sucedido, afirmando que La Jesuu le dañó la moto a su ex y le hizo tremendo show de celos, sin ser novios, pues tal parece que la pareja se veía a escondidas solo para encuentros sexuales.

Hasta el momento ninguno de los dos ha vuelto a aparecer en redes para aclarar realmente lo que pasó.

Cabe recordar que La Jesuu fue tendencia hace varios días por el vestido que usó para el matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, ya que, pese a que el código de vestuario era colores pasteles, ella optó por uno blanco, olvidando que la única que debía ir de blanco era la novia. (La Jesuu y su polémico vestido en la boda de Andrea Valdiri)

A todo esto, La Jesuu respondió en sus redes sociales que el vestido no era de color blanco, sino color crema o beige, haciendo una comparación entre los dos colores junto a su amiga Epa Colombia, dejándole claro a todos que nunca irrespetó a Andrea con la elección de su vestido.