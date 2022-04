La Jesuu y su polémico vestido en la boda de Andrea Valdiri

“Si el código de vestuario decía colores pasteles, no entiendo por qué ella va de blanco, si no es la que se va a casar, como siempre he dicho, hay gente que tiene plata pero nunca jamás estilo y buen gusto”, “No fueron a la misa, llegan tarde, llegan sin tener en cuenta el protocolo ... Definitivamente tener plata no es sinónimo de educación y a ellas (Epa Colombia y La Jesuu) les falta mucho”, “¿Qué se puede esperar de la Jesuu? ¡Nada! De etiqueta no sabe es pero nada, milagro no fue mostrando los senos como siempre anda por ahí, porque de vulgares a más no poder”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas acerca del polémico vestido. Le puede interesar: Andrea Valdiri estuvo a punto de no dejar entrar a Epa Colombia a su boda