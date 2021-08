La larga lista de ambiciosos proyectos que Carlos Vives tiene entre manos

Mis hijas tienen una conexión muy fuerte. Lucy es un caramelito escaso, no siempre la vemos, y Helena muere por ella, por su independencia, por lo que me encanta la relación que crearon ellas dos.

Que me dijera que quería grabar, que quería cantar conmigo no me había pasado. Yo siempre le había dicho que me mandara sus canciones, sus cosas como lo hacía mi padre conmigo.

-¿Cómo ha sido para usted la reapertura de Cumbia House Gaira?

Llevo desde meses atrás estudiando teatro, ensayando, grabando música, preparando la reapertura del lugar, con una alegría tan especial recuperando los empleos que se habían perdido.

-¿Difícil cerrar?

Fueron tiempos difíciles. Se intentaron diferentes formas para no cerrar, incluso los domicilios pero no fue posible. Ahora, es increíble abrir porque no lo veía tan pronto, y de un momento a otro empezamos a arreglar las cosas, llamar a la gente y ya estamos abriendo con todos los protocolos que nos exigen.

Lo único que teníamos abiertos eran los estudios, que era una locura, porque en plena cuarentena venía a este lugar y las calles eran solitarias, casi tenebrosas y estando con una o dos personas para seguir trabajando.

-¿Cómo celebró su cumpleaños número 60, el cual celebró hace poco?

Llegar al sexto piso con las ganas de seguir haciendo cosas, seguir haciendo música, pero también con nuevos retos, las ganas de volver a actuar y seguir experimentando, y las que vienen.

-¿Cómo fue la experiencia con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel?

Me fascina la alegría con la que dirige Gustavo Dudamel, que es un orgullo para Latinoamérica y para Venezuela que es un país de una larga historia musical, con quienes compartimos la cultura llanera y le siguen aportando mucho a la música.

Era interesante ver cómo él se comunicaba con los músicos ya que muchos de ellos no tenían una conexión con nuestra música, con todos los protocolos de bioseguridad y la orquesta con menos de la mitad de sus músicos. Fue realmente emocionante pese a no tener público, pero con unos arreglos maravillosos y todos con ganas de volver a Los Ángeles con dos conciertos con público y orquesta completa.

-¿Qué opina del premio que recibirá Egidio Cuadrado en los próximos Latin Grammy?

Me llamó el Presidente de la Academia contándome de ese premio, y es realmente fuerte y me da mucha alegría. Esperemos que el compadre esté bien de salud para acompañarlo, porque yo soy el chaperon.

-¿Cómo se involucró en la música de ‘Encanto’, la película de Disney sobre Colombia?

Su productor musical estuvo viajando por toda Colombia, y en ese viaje se enamoró de mucha de la música colombiana, pero me contaba que en especial del álbum ‘La tierra del olvido’, y nos invitaron para que sonara bien colombiano, que no sonara parecido a lo colombiano y nos llamaron para el tema principal.

-¿Y su regreso a la actuación?

Ibamos a empezar a grabar y llegó la pandemia, por lo que ahora se está cuadrando todo para retomar. Es una serie que me hará regresar a Santa Marta, trabajar en el barrio y contar una historia que ayudará a dar a conocer más de lo nuestro, que me permite volver a la actuación con un personaje de mi tierra. No es fácil hacer lo que voy hacer, pero me tomaré juicioso el multivitamínico que me prepara mi mamá.