‘La Liendra’ salió reportado en Datacrédito, ¿problemas económicos?

El paisa comentó que no ha podido instalar el servicio de internet en su nuevo penthouse porque aparece reportado en las centrales de riesgo, hecho que sorprendió a más de uno.

“Él ya tiene otros proyectos de vida muy bacanos, espero que me le vaya muy bien en todos sus sueños, yo también tengo los míos así que acá no hubo nada malo, simplemente él tiene cosas, yo tengo cosas, pero vamos a seguir de panas ,así que de parte mía quiero que lo apoyen porque lo admiro por lo que él es”, mencionó.

Cabe recordar que hace unos días ‘La Liendra’ reveló que quedó sin manager, Santiago Ospina, debido a que este terminó su ciclo y tiene otros proyectos laborales, además, dijo que aún Instagram no le devuelve su cuenta verificada, en la que tenía más de 6 millones de seguidores.

Finalmente, contó que no solo se quedó sin manager sino también sin un primo que lo ayudaba a crear sus contenidos, pero “por cosas de la vida” no puede seguir trabajando a su lado

“Ya me ha pasado dos veces que me he tenido que quedar solo para volver a empezar, porque para muchas personas La Liendra es solo un personaje, pero para mí es mi vida”, puntualizó.

¿Será que se le acabó la fama al influenciador? Por lo pronto él sigue creando contenido desde otra cuenta, mientras logra que la red sociales le devuelva la oficial.