‘La Liendra’ sobre cierre de su Instagram: “No me voy a volver pobre”

“No es la plata, es todo lo que me he esforzado. Ocho años haciendo videos, dedicando todos los días a crear algo. Esto es una tusa. Duele. Decidí dejar de fingir y estoy mal, me duele. Yo amaba hacer eso. Muy pocas veces me siento derrotado y hoy me quiero sentir derrotado, porque para llegar al éxito tienes que caer”, dijo el nacido en La Tebaida, Quindío. (Lea también: Critican a La Liendra por decir que “la única forma de salir adelante no es estudiar”)

‘La Liendra’ confesó que se siente tranquilo, pues está seguro que no volverá a ser pobre, por lo que no está buscando trabajo sino viviendo su día a día al máximo.

“No estoy pensando en crear una nueva cuenta o en que me la devuelvan. Estoy viviendo mi vida. No se basa en una cuenta de Instagram. Estoy con mi mamá y mis panas en mi pueblito. Regresen o no la cuenta yo tengo que estar bien y sentirme bien”, explicó el joven.

Agregó: “Yo tengo mucho dinero, gracias a Dios. Invertí. Si no tengo la cuenta, no es que me vaya a volver pobre. Yo plata voy a tener en mi vida porque voy a trabajar mucho. Si duermo en el colchón es porque quiero”, dijo en las historias de la cuenta que abrió y que hasta su exnovia le ayudó a impulsar, sin embargo, aún no tiene muchos seguidores.

Por otro lado, el influencer se burló de aquellos que creen que va a perder su plata, pues aseguró que se compró el apartamento, un penthouse y una camioneta, los cuales ya pagó. Además, advirtió que tiene casa en Pereira, finca e inversiones. Finalmente, ‘La Liendra’ aclaró que en ningún momento ha buscado trabajo ni tampoco está vendiendo almuerzos, por el contrario los regaló.

“Con o sin Instagram, tengo una vida. No estoy buscando trabajo. Eso de los almuerzos fue que los regalé, pero no los estoy vendiendo”, puntualizó.

Hasta el momento, el joven no ha dicho qué hará con su trabajo como creador de contenido en la web, pues aún tiene la esperanza de que le devuelvan su cuenta y seguir publicando los videos por los que se volvió viral.

