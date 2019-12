La modelo Shannon de Lima está en Cartagena

Recientes polémicas

Shannon fue la pareja del salsero Marc Anthony durante algún tiempo, pero la relación no funcionó y ambos decidieron terminar. Luego de eso, a la venezolana se le vinculó con James Rodríguez y lo que al principio parecía solo chismes, fue confirmado por ambos, que se dejaron ver juntos en lugares públicos. (Lea aquí: ¿James Rodríguez y Shannon de Lima serán padres?)

Tras rumores sobre Shannon, James y Daniela Ospina (exesposa de James), la polémica más reciente de la pareja llegó por cuenta del nacimiento del segundo hijo de James.

Todo cuando en redes sociales se comentaba que James sería papá de nuevo y fue el mismo futbolista quien días después lo confirmó: compartió una foto junto a su pequeño acompañado de un emotivo mensaje en el que expresó la alegría que siente por ser papá nuevamente, pero esta vez sería por vientre de alquiler. “Hola, quiero compartir con ustedes una inmensa alegría. Hoy Dios me permite ser padre nuevamente honrándonos con la llegada de Samuel a nuestra familia. Estamos felices en casa viviendo este maravilloso momento. De antemano a ustedes muchas gracias por su amabilidad, respeto y prudencia”, dice la publicación. (Lea aquí: James Rodríguez es papá por segunda vez)

De aquello han pasado meses, sin embargo, el futbolista no ha dicho si la crianza del bebé será al lado de su actual pareja, Shannon de Lima.

Shannon, por su parte, ha dicho que no ventilará su vida privada en redes sociales y, por consiguiente, no ha confirmado ni desmentido que si es la madre del pequeño Samuel. Algunos medios, como la revista Hola, aseguran que fuentes cercanas revelaron que Shannon sí es la mamá del bebé, muy a pesar del silencio de la modelo. Los seguidores en redes sociales, sin embargo, no ahorran comentarios para criticarla por no haber concebido al niño en su vientre (de ser la madre) o para defenderla. (Lea aquí: Daniela Ospina rompió el silencio y habló del hijo de James)