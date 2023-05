La modelo trans que desea hacer historia en el concurso Miss Venezuela

Sofía Salomón, modelo trans.

Mensaje para la sociedad

Avanzan las postulaciones para el Miss Venezuela, que cerrarán el 31 de mayo y cada aspirante será evaluada después para seleccionar a las misses.

“Desde que tengo uso de razón, he tenido el apoyo de mi papá, mi mamá y toda mi familia (...). Tuve una excelente infancia llena de respeto, de amor, y así todo se hace más fácil, porque tú le puedes mostrar a la sociedad quién realmente eres”, relata.

Nacida en Ciudad Bolívar, en el sur del país, ha modelado en España y México y tiene una joven marca de ropa: ‘Diva by me, Sofía Salomón’. No todos tienen esa suerte.