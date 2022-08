La nueva canción de la Toxicosteña no ha salido y ya es polémica

Cuando pensábamos que Cindy Ávila, mejor conocida como “la Toxicosteña”, ya no seguiría en el mundo de la música, llega ella y anuncia el lanzamiento de un nuevo tema. La noticia, que tomó por sorpresa a muchos, ha generado polémica en redes luego de que la tiktoker de humor publicara un adelanto de su sencillo titulado ‘La ch*ch* preciosa’, que como era de esperarse llamó la atención por su curiosa letra. (La verdad sobre la “muerte” de la Toxicosteña, cantante de Macta, llega) “No ha salido y ya está causando controversia. Yo monté ese corto para generar expectativa y pensé en seguir montando hasta el día del lanzamiento, pero no me esperé tanto bololo, ya que después de casi un año de ‘Macta llega’ creí que la gente no me iba a parar bolas y para sorpresa mía, se están matando unos con otros”, dijo “la Toxi”.

En redes varios usuarios han criticado la letra del tema, afirmando que este tipo de canciones no aportan y hasta dañan a los niños, sin embargo, la misma Cindy aclaró que “yo sé que no le va a gustar a todo el mundo y me están diciendo que voy a dañar a los niños y más cosas, pues quiero decirles que mi contenido y mi público no son exactamente los niños. Que sí lo van a escuchar ellos, pues eso queda más de parte de los papás, no es responsabilidad mía”. Agregó que “yo estoy haciendo lo mío, es mi trabajo es a lo que me dedico y desafortunadamente me tiran piedra, yo creo que es por ser mujer porque yo no veo que le hacen eso al Uso Carruso, a Bad Bunny o a Anuel, yo creo que es por ser mujer. Pero defiendo mi posición, estoy haciendo lo que me gusta y lo que me hace feliz”. Lea también: Macta, llega... polémica entre lo bacano y lo vulgar ¿Qué dijo Dever del nuevo tema de ‘la Toxi’? Pero eso no es todo, la polémica no solo incluye a ‘la Toxi’ sino también a Dj Dever, pues este fue el productor de la canción viral ‘Macta llega’, con la que la artista cartagenera se hizo famosa.

Según varios portales locales, el reconocido Dj también habría sido parte de la producción de la nueva canción de ‘La Toxi’, sin embargo, él mismo salió a desmentir la información, aclarando que él no había tenido nada que ver en el sencillo.

“Yo no he trabajado en la nueva canción de ella, solo hicimos ‘Macta llega’ y hasta ahí. Por favor dejen de hacer especulaciones porque me pueden meter en problemas. Ella hasta me tiene bloqueado de redes”, dijo Dever.

“Yo no lo bloqueé” Sobre las declaraciones del Dj cartagenero, ‘la Toxi’ no se pronunció, solo dijo que “no lo había bloqueado de ningún lado”. Cindy Ávila defendió su música y volvió a aclarar que ella no es cantante, pero hace su contenido por humor y diversión para carnavales o fiestas de noviembre.