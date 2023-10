La otra expareja de la actriz Marilyn Patiño que murió en extraño accidente

Los rescatistas y pobladores que sacaron los cuerpos de la pareja contaron a Expediente Final que Rincón no tenía lesiones, pero su cuerpo estaba pegado al timón del vehículo. Por su parte, Campos tenía un golpe en el lado izquierdo de su cabeza y la pierna fracturada, pero se alarmaron cuando vieron juguetes flotar en el agua, pensaron que había un niño; sin embargo, no hallaron indicios de que hubiera un menor en el vehículo. El carro pudo ser extraído hasta las tres de la tarde y el primero en saber del accidente fue el padre de Rincón, cuando las autoridades lograron contactarlo por medio de la SIM Card del empresario. Lea: Sara Uribe persigue el sueño americano junto a su hijo Jacobo

La muerte de Héctor Fabián Bonilla

Marilyn Patiño confirmó que su exesposo, Héctor Fabián Bonilla, fue asesinado el pasado 15 de octubre en la zona rural de Caloto, Cauca. Según fuentes de la Fiscalía General de la Nación, Bonilla fue atacado por un grupo armado junto a tres personas más en una finca.

La actriz reveló que Bonilla se encontraba con su novia, con quien tenía una relación desde hace dos años. “Ella fue testigo de su muerte, debe tener más información sobre lo ocurrido”.

La actriz, entre lágrimas, hizo un llamado a la discreción: “Les ruego que respeten mi intimidad por mis hijos. No quiero dar declaraciones a ningún medio de comunicación. Es una situación muy dolorosa porque mis hijos se han quedado sin padre”.

Y añadió: "No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie. Pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones, ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades".

La actriz pidió respeto por la privacidad de su familia, ya que ella es la madre de los dos hijos pequeños de Bonilla. La artista recordó que Bonilla cumpliría 44 años el 24 de octubre.