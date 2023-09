La pareja de MasterChef Celebrity que estaría pasando por difícil momento

Recientemente, por sus historias de Instagram, Laura desmintió los rumores y confirmó que sigue con Sáenz, pero en una relación a distancia.

"Con Diego seguimos. Seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados", expresó la famosa en su cuenta.

Contó que tratan de mantener su noviazgo con varias muestras de cariño y atención, mientras ella se prepara para ser actriz: “Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”.