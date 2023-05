La particular revelación de sexo del bebé que esperan Beéle y su esposa

Con un enternecedor video a blanco y negro, ambos mostraron la revelación de una manera particular: se encontraban sentados sobre el césped con los ojos cubiertos con una venda mientras se iban pintando del color que desvelaría el sexo, luego aparece el pequeño Kai que participa también. Luego, se quitan la venda y el video pasa a ser de inmediato a color, mostrando así el género.

Los usuarios en redes no se hicieron esperar y comentaron sobre la particular y bonita forma de revelar el sexo del bebé. “Me gusta la complicidad de la pareja, se ve que hacen buen equipo. Felicidades para los papitos”, “Súper hermosa esa revelación”, “Qué bonito, sin tanta cosa, sencillo y hermoso”, “Me encantó esta revelación!”, “Qué original, la mejor revelación de sexo que he visto en mucho tiempo”, “Súper chévere la forma de revelar el sexo”, y muchos más.