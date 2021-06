La pequeña Ingrid Ramírez, lista para representarnos en Niña World

¿Cómo empiezas en el baile?

Mis padres desde su juventud han estado unidos por el baile y la música así que heredé mi gusto de ellos y soy muy espontánea y carismática, le pongo toda mi mejor energía al baile, es mi pasión.

¿Cómo llega la oportunidad de participar en Niña World y por qué decirle que sí?

Mi mamá estaba como gestora en un video musical al que yo la acompañé y ahí recibimos la propuesta de parte de la señora Karen, quien es la representante de Niña World en Cartagena, así que no dudamos en decir que sí. A mi me encanta todo esto y tener la oportunidad de vivirlo, no la podía dejar pasar.

¿Por qué crees que te puedes destacar en este certamen?

Siempre entrego el corazón a todo lo que hago dando lo mejor de mí, es lo que me ha permitido brillar con luz propia sin opacar a nadie. Así que vamos por este gran sueño.

Expectativas con tu participación

Mi mayor objetivo es traerme la corona para Cartagena, demostrar que desde la niñez podemos hacer reales nuestros sueños y lo más importante luchar por ellos.

