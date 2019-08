“La poesía hace falta en la música”: Nodarse

“Tengo ideas y melodías hasta durmiendo. La musa de la inspiración llega en cualquier momento y no es más que el reflejo de lo que hemos vivido”.

Así se expresa el reconocido músico y compositor cubano Alfredo Nodarse de su don para escribir canciones. El artista, quien viene de una familia de músicos, visita hace pocos días a Cartagena y manifiesta que “es una ciudad maravillosa, me recuerda a La Habana. De verdad que Colombia es mi hogar porque me acogió desde hace varios años. Aquí vivo, trabajo y tengo grandes amigos”.

Con Cepeda

Uno de esos amigos es el cantante Andrés Cepeda, a quien le ha compuesto éxitos como ‘Voy a extrañarte’, ‘Mientras más pasaba el tiempo’, ‘Tengo ganas’ y ‘Entrégame las alas’, entre otras. También ha trabajado con artistas como el heroico Juan Carlos Coronel, Maía, Santiago Cruz y Fonseca.

“Colombia es un país lleno de talento y gente hermosa. A Cepeda lo conocí en un concierto, hace varios años, me lo presentaron, escuchó una canción mía y le gustó. Pensé que eso no pasaría de allí, pero días después me llamó y me dio la oportunidad de componer para él. De verdad que salvó a mi familia porque estábamos mal en Cuba”, cuenta.

También ha participado en arreglos y producción de bandas sonoras y canciones de producciones de televisión colombiana del canal RCN como las novelas ‘El último matrimonio feliz’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘El inútil’, y ‘Amor sincero’, entre otras.

“Por las buenas letras”

Su carrera es exitosa, pero siente que le falta hacer más canciones, conocer más lugares, vivir más momentos e inspirarse en ellos. “A veces me he sentido cansado en la música, más no derrotado, porque pasan cosas absurdas como que una persona que dice malas palabras o frases sin sentido en una canción se vuelva el boom en las emisoras. Sueño con que la música no pierda su esencia de llegar al alma. La poesía hace falta y me están creciendo las alas para seguir con mi proyecto de mantener las buenas letras”, apunta.

Opina sobre los cantantes de distintos géneros que deciden interpretar música urbana. “No pueden perder su identidad, su pasión y su misión. Si cantan boleros, rancheras o baladas o cualquier género con mensajes buenos, que los sigan haciendo. Sí se puede salir adelante con letras bonitas”, señala.