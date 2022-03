La polémica tras los comentarios de Doja Cat hacia Paraguay

Pero la polémica no terminó ahí. Ante esto, Doja Cat utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había ni una persona en la puerta esperando por mí”, dijo.

No le vuelvo a dar una view, una reproducción y ni un centavo a una tipa que se cree mejor que los latinoamericanos por ser gringa. Shame on you Doja Cat #dojacatisoverparty #dojacat pic.twitter.com/WVP63MM4B3

Muchos artistas y referentes paraguayos salieron a defender a los fanáticos. Entre ellos, el mítico arquero e ídolo de Vélez, José Luis Chilavert. “Doja Cat, tu no has ganado nada. Paraguay es lo mejor”, comentó a través de Twitter, y con este comentario le echó más leña al fuego.

@DojaCat tu No has ganado nada,PARAGUAY THE BEST❤️🌹🇵🇾💪

Por su parte, Doja Cat dejó omitió el hate, y decidió liberarse con un último tweet que preocupó a sus seguidores alrededor del mundo: “Se terminó. No me importa. Renuncio. No veo la hora de desaparecer y no necesito que me crean. Todo esta muerto para mí; la música está muerta para mí. Soy una tonta por creer que podía hacerlo. Esto es una pesadilla. Dejen de seguirme”, redactó.

La publicación fue eliminada a las pocas horas.