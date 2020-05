La presentadora que reemplazará a Mabel Lara en Noticias Uno

La salida de Mabel Lara de Noticias Uno, tomó por sorpresa a sus seguidores pues ella se perfilaba como una de las presentadoras estrella del canal. Sin embargo, ella misma explicó que tantas responsabilidades y su rol de madre la llevaron a desistir de su labor en el noticiero de Canal Uno. (Lea aquí: Mabel Lara se despide de Noticias Uno este fin de semana)

“Sí, me voy de Noticias Uno, donde estuve tres años. Es un noticiero que quiero mucho porque pude hacer muchas cosas, pero no puedo seguir trabajando 7/24”, confirmó la bella Mabel, en el espacio radial ‘6 AM Hoy por hoy’, donde también trabaja.

Ante esto fueron muchos los nombres que se rumoraron para el reemplazo de Mabel, pero fue ella quien adelantó que quien estaría en su lugar sería Mónica, por lo que todos coincidieron en que se trata de la expresentadora de Día a Día, Mónica Rodríguez.