La primera foto de Thiago, el bebé de Valerie Domínguez

Lo que parecía un sueño, ayer se volvió realidad.

Valerie Domínguez y Juan David ‘el Pollo’ Echeverry por fin se convirtieron en padres de un hermoso bebé llamado Thiago. (Lea también : ¡Qué emoción! Valerie Domínguez entra en trabajo de parto)

La feliz pareja compartió detalle a detalle el momento del parto de la presentadora y finalmente publicaron una foto en la que aparecen con el pequeño en brazos.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Que loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío”, fue el mensaje con el que Valerie acompañó su publicación.